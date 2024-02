La extraña desaparición de Vicente, un hombre de 79 años con 1 millón de euros en el banco: "No se fue por su propio pie"

Se busca a Vicente Sánchez, un hombre de 79 años, pelo moreno, 1 metro 65 de altura y un millón de euros en el banco. Vive en Hinojal (Cáceres) y lleva una semana desaparecido.

Su familia se encontró su cama si hacer y su teléfono móvil olvidado en casa. Su pueblo, de apenas 400 habitantes, fue testigo de cómo Vicente presumía de su premio. "Lo sabía todo el mundo", ha dicho uno de los vecinos.

Además, todos conocían los pasos que daba cada día. Su familia cree que la desaparición puede estar relacionada precisamente con este premio y que alguien cercano a él ha podido hacerle algo.

"Le obligaron a salir de la casa"

Por ese motivo, la Guardia Civil ha centrado la búsqueda en el entorno del pueblo: en charcas y pozos, con drones y perros... Y han peinado cada milímetro de Hinojal sin éxito.

Su dinero, eso sí, permanece intacto de momento. Elvira, su hermana, ha contado que la última vez que habló con él fue hace 15 días porque previamente a la desaparición tampoco conseguía contactar con Vicente.

"Le llamé tres días seguidos y no me lo cogía, me pareció muy extraño", ha dicho. Ella fue quien avisó de que no respondía a Montaña, su sobrina, que es la única que sigue en el pueblo. Ella preguntó por el pueblo y le dijeron que hacía días que no le veían.

José Luis, otro familiar, se acercó a la casa y, como nadie le abría, saltó la valla y se encontró con que no había nadie.

Para ir a cobrar, Vicente tiene que ir a Cáceres y así informó a su prima que iba a hacer. Sin embargo, la conductora del autobús le dijo a la prima que Vicente iba cada lunes y viernes. "Pero este lunes no ha vuelto", ha dicho.

Su hermana, eso sí, considera que su hermano no se fue por su propio pie porque no sería capaz. "Le obligaron a salir de la casa", ha dejado claro.