Beatriz Trapote confiesa cómo recibió el diagnóstico de que su hijo era autista: "Al principio pasas por un duelo"

Beatriz Trapote siempre tuvo claro que quería formar una familia. Por eso, tener tres hijos con Víctor Janeiro se convirtió en todo un sueño, aunque en 2022 llegó uno de los momentos más duros de su vida: diagnosticaron a uno de sus hijos con autismo.

Todo comenzó en 2020, cuando el colegio alertó de que su hijo tenía algunos problemas para relacionarse. Beatriz y Víctor lo achacaron a la pandemia y no le dieron demasiada importancia, hasta que en 2022 tuvieron el diagnóstico definitivo.

En el momento en el que lo descubrieron, Beatriz confiesa que se le vino el mundo encima. "Al principio pasas por un duelo porque se rompen las expectativas que tenías de tu maternidad idílica", asegura, "es un diagnóstico muy duro, pero esto pasa en muchas casas".

Con el tiempo, entendieron que, aunque no es algo que buscaran, el autismo llegó a sus vidas y debían aceptarlo. "Siento mucho orgullo de ver cómo mi hijo lo acepta y hace que la gente lo entienda", afirma Beatriz Trapote. Para ellos, el autismo no es un lastre, sino una bonita forma de ver la vida.

Hoy, Beatriz Trapote utiliza su experiencia para visibilizar el autismo y enseñar a otros padres que el autismo no es un obstáculo para sus familias, sino algo que debe conocerse y entenderse. ¡Dale al play para escucharla!