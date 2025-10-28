Antena 3 LogoAntena3
Estudiante que ha secundado la huelga tras el suicidio de Sandra Peña: "Yo también sufrí acoso en el instituto"

El suicidio de Sandra Peña ha evidenciado lo que para muchos es una carencia en el sistema educativo en lo referente al acoso escolar. Por eso, miles de estudiantes de todo el país se suman a una huelga para pedir responsabilidades y cambios.

La muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidaba a raíz del acoso escolar que sufría en el colegio, ha movilizado a todo el país. Pese a que su madre lo denunció en el centro hasta en dos ocasiones, el colegio no activó el protocolo antibullying.

El caso de Sandra ha hecho saltar las alarmas ante un problema que nos sitúa como el primer país del mundo con más casos de bullying del mundo. Por eso, los estudiantes de toda España han decretado una huelga para frenar el odio en las aulas y pedir un cambio en el sistema.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Edurne Linares, una estudiante de Murcia que ha secundado la huelga. Según nos cuenta, es un asunto que siente muy de cerca porque ella también sufrió bullying. "Yo no hablé porque sentía que era yo la que exageraba", señala, "a mí en clase me dejaban sola".

Las aulas se cierran en honor a Sandra Peña y todas las víctimas del bullying en nuestro país. ¿Lograrán un cambio en el sistema educativo? ¿Qué está fallando en los colegios?

