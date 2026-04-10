Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A prueba

¿Estaría Sonsoles Ónega preparada para viajar a la Luna? Un preparador de astronautas la pone a prueba

La misión Artemis II llega a su fin y se acerca el amerizaje de la nave Orion, una de las fases más complejas del viaje. En su honor, nos visita Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas, que pone a prueba a Sonsoles Ónega y a Roberto Brasero.

Sonsoles Ónega

Publicidad

La nave Orion está a punto de regresar a la Tierra tras un viaje histórico. La misión Artemis II ha dado la vuelta a la Luna para estudiar su cara oculta y posibles futuros asentamientos.

Luna

Tras rodear la Luna, la misión, con cuatro astronautas a bordo, está de vuelta a la Tierra y amerizará pronto, atravesando el momento más delicado del viaje: entrar en la atmósfera a velocidades extremas, rozando los 40.000 kilómetros por hora y soportando temperaturas de más de 1.500 grados.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas, que nos ha traído una máquina y una aplicación que pretenden usar para próximas misiones. Esta mide la fuerza máxima que se puede ejercer y cuánta fuerza pierden los astronautas.

Sonsoles Ónega y Roberto Brasero han querido ponerse a prueba con este dispositivo. ¿Podrían ir a la Luna en la próxima misión espacial?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

¿Estaría Sonsoles Ónega preparada para viajar a la Luna? Un preparador de astronautas la pone a prueba

Okupación

Okupan la casa de su padre fallecido: "No podemos entrar en nuestra casa, ¿me puede decir alguien cómo está hecha la ley?"

Villanueva de la Cañada

Habla el entrenador del menor asesinado en Villanueva de la Cañada: "Cuando los niños daban de lado al agresor, él lo acogió"

Imagen del rey Juan Carlos
Casa Real

Los motivos por los que Zarzuela no permite a la reina Sofía acudir a París: "Me parece una falta de humanidad"

Chenoa
A partir de las 17:00

Esta tarde, Chenoa llenará de música el plató de Y ahora Sonsoles

Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final
Mejores momentos | 10 de abril

Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final

Poco le ha faltado al concursante del atril azul para llevarse casi 5.000 euros a casa.

Imagen del portavoz de Más Madrid
Racismo en tanatorios

"No te dan salas en los tanatorios porque eres gitano": Un diputado de etnia gitana denuncia discriminación

El representante de Más Madrid Samuel Escudero relata presuntos casos de discriminación en tanatorios y habla de una "práctica habitual" en el sector funerario.

¡Panelazo con susto incluido! Se equivoca al resolver por más de mil euros

¡Panelazo con susto incluido! Se equivoca al resolver por más de mil euros

Raúl García en Espejo Público.

El joven que ha matado a un niño de 11 años en Madrid tenía una enfermedad mental y hablaba a los niños de películas violentas

Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena

Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena

Publicidad