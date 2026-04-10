¿Estaría Sonsoles Ónega preparada para viajar a la Luna? Un preparador de astronautas la pone a prueba

La nave Orion está a punto de regresar a la Tierra tras un viaje histórico. La misión Artemis II ha dado la vuelta a la Luna para estudiar su cara oculta y posibles futuros asentamientos.

Tras rodear la Luna, la misión, con cuatro astronautas a bordo, está de vuelta a la Tierra y amerizará pronto, atravesando el momento más delicado del viaje: entrar en la atmósfera a velocidades extremas, rozando los 40.000 kilómetros por hora y soportando temperaturas de más de 1.500 grados.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas, que nos ha traído una máquina y una aplicación que pretenden usar para próximas misiones. Esta mide la fuerza máxima que se puede ejercer y cuánta fuerza pierden los astronautas.

Sonsoles Ónega y Roberto Brasero han querido ponerse a prueba con este dispositivo. ¿Podrían ir a la Luna en la próxima misión espacial?