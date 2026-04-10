A prueba
¿Estaría Sonsoles Ónega preparada para viajar a la Luna? Un preparador de astronautas la pone a prueba
La misión Artemis II llega a su fin y se acerca el amerizaje de la nave Orion, una de las fases más complejas del viaje. En su honor, nos visita Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas, que pone a prueba a Sonsoles Ónega y a Roberto Brasero.
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La nave Orion está a punto de regresar a la Tierra tras un viaje histórico. La misión Artemis II ha dado la vuelta a la Luna para estudiar su cara oculta y posibles futuros asentamientos.
Tras rodear la Luna, la misión, con cuatro astronautas a bordo, está de vuelta a la Tierra y amerizará pronto, atravesando el momento más delicado del viaje: entrar en la atmósfera a velocidades extremas, rozando los 40.000 kilómetros por hora y soportando temperaturas de más de 1.500 grados.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas, que nos ha traído una máquina y una aplicación que pretenden usar para próximas misiones. Esta mide la fuerza máxima que se puede ejercer y cuánta fuerza pierden los astronautas.
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Sonsoles Ónega y Roberto Brasero han querido ponerse a prueba con este dispositivo. ¿Podrían ir a la Luna en la próxima misión espacial?
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