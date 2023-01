Fue a Estambul a operarse el pecho y volvió sin dientes: "Estoy desesperada, no puedo ni dormir"

Los viajes a Estambul para someterse a cirugías como el aumento de pechos o el injerto capilar, pero no en todas las ocasiones sale bien. Esto le ha pasado a Maribel Ruiz, que emprendió un idílico viaje desde Los Barrios, Cádiz, hasta Estambul, su ciudad favorita.

Iba a aprovechar para hacerse algunos retoques, entre ellos una operación de pechos que no ha tenido el final esperado. En la clínica a la que acudió se ofrecieron a arreglarle la dentadura y operarle el pecho por 3.800 euros, y ella accedió. Ella pensaba que sería un blanqueamiento y sustituir los implantes de las muelas.

Para su sorpresa, Maribel salió de la clínica sin dientes, incluso sin los implantes que ya llevaba, y lleva cinco meses sin saber qué ha pasado con ellos. Le aseguraron que la volverían a llamar para ponerle unos implantes, aunque cuando volvió a España se dio cuenta de que era mentira.

En la clínica le dieron como solución una dentadura postiza de muy mala calidad, que además no se amolda a su mandíbula porque le hicieron mal el molde.

La solución que le dan a su situación en España ronda los nueve mil euros, un dinero que no tiene porque se gastó todos sus ahorros en el viaje a Estambul.

Hemos hablado con ella en directo y, a la pregunta de cómo no pudo darse cuenta, ha respondido que le pusieron seis jeringuillas de anestesia. "Cuando me di cuenta me habían arrancado todos los dientes", ha dicho. Ella quería cambiarse las muelas, pero al final acabó sin dientes. Ahora no tiene dinero para solucionarlo, y pide ayuda para que alguien le deje pagarlo poco a poco. "Estoy desesperada, no puedo ni dormir", ha dicho.