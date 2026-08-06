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La soledad no deseada en los jóvenes: "Estoy cansada de estar sola"

Paola ha convivido con la soledad desde muy pequeña y aunque siempre ha contado con el apoyo de su familia, reconoce que quiere formar amistades.

Sin amigas

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Paola Moriña ha acudido al plató para compartir su historia. Desde muy pequeña ha convivido con la soledad y le ha resultado muy difícil encontrar un grupo de amistades con el que sentirse integrada. Explica que nunca vivió las experiencias típicas de la adolescencia ni disfrutó de las primeras salidas con amigos. De hecho, recuerda que no fue hasta los 18 años cuando salió por primera vez, estando ya en la universidad. "Tenía relaciones superficiales, pero no amigos", asegura.

Su madre, Carmen León, ha sido siempre su mayor apoyo. Ha estado a su lado en los momentos más complicados, animándola a no perder la esperanza y transmitiéndole la confianza de que algún día encontraría personas que la aceptaran tal y como es. Además, ha intentado inculcarle buenos valores y destaca que "tiene una familia que le ha ayudado mucho".

Aun así, considera que la situación de su hija es muy triste y cree que "a ella le tocó más de lo que debía". Carmen reconoce que le duele porque, como explica, "tu mejor amiga no puede ser tu madre", ya que considera importante contar con alguien ajeno al entorno familiar con quien compartir ratos y apoyarse.

Afortunadamente, Paola cuenta con la compañía de su pareja, a quien define como una persona solitaria por elección y con la que forma un gran equipo. Sin embargo, él trabaja en la hostelería y pasa muchas horas fuera de casa.

A lo largo de su vida, Paola ha hecho muchos planes por su cuenta: ha pasado veranos sin compañía, ha ido sola a conciertos y ha aprendido a desenvolverse. Aunque hacerlo no le supone un problema, admite que no es una situación que haya elegido y confiesa: "No me gusta estar sola".

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