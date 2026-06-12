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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, celebramos los 25 años en la música de Nuria Fergó

La que comenzó como una triunfita de primera generación hoy es una de las artistas más exitosas de nuestro país. Por eso, hoy celebramos y recordamos con ella sus 25 años de trayectoria.

Nuria Fergó

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Nuria Fergó se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Desde entonces, su carrera no dejó de sumar y durante 25 años no ha dejado de trabajar y de regalarnos sus canciones.

Además de triunfar en lo profesional, Nuria Fergó siempre ha disfrutado de una vida personal plena. Apoyada en su familia, la artista siempre ha llevado una vida discreta en la que sus padres y su hija Martina han sido sus grandes apoyos.

Hoy, Nuria Fergó nos lleva en un viaje a lo largo de sus 25 años, tanto delante como detrás de los focos. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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