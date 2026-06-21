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Capítulo 91

Ferit pierde el control, dispara a Karam y desafía a todos los hombres de la gran señora

Tras lo ocurrido con Ifakat, Ferit ya no puede soportar la culpa ni la presión. Decidido a acabar de una vez con sus enemigos, se ha presentado en la mansión de la madre de Abidin a punta de pistola.

Ferit

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ferit ha llegado hasta la mansión dispuesto a todo. Nada más encontrarse cara a cara con Karam, le ha disparado en el hombro, dejando a todos paralizados. Mientras los hombres de la gran señora reaccionaban apuntándole con sus armas, Karam ha sorprendido a todos manteniendo la calma: "Hay que respetar a los invitados, chicos". A pesar de la tensión, Abidin ha intervenido para evitar una tragedia mayor: "Bajad las armas. ¡Que no dispare nadie!".

Lejos de asustarse al verse rodeado, Ferit ha seguido desafiando a todos los presentes. Cuando Abi le ha recriminado lo que acababa de hacer, el joven Korhan le ha dejado claro que podría haber ido mucho más lejos: "Sabes muy bien que podría haberle disparado esa bala. No en el hombro, sino un poco más a la izquierda".

La situación se ha vuelto todavía más incómoda cuando Karam, en lugar de enfadarse, ha reconocido el valor de Ferit: "Te felicito, lo digo en serio. Enhorabuena. Estás loco, tío". Pero ni siquiera esas palabras han conseguido rebajar la tensión.

Ferit ha continuado provocando a todos los hombres que lo rodeaban, consciente de que cualquiera de ellos podía apretar el gatillo en cualquier momento: "¿Cuántos hay? No los conté. Diles que me disparen. Venga". Ni siquiera las advertencias de Abidin han servido para que huyera de allí.

Cuando Çicek le ha preguntado qué pretendía conseguir actuando así y si quería morir, Ferit ha dicho: "Morir o vivir no es lo que importa". Después, ha seguido desafiando a la suerte delante de todos: "La estoy tentando y no puedes hacer nada". Con esta actitud, Ferit ha dejado claro que ya no le importa perder la vida con tal de proteger a su familia y hundir a sus enemigos.

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Antena 3 » Series » Una nueva vida

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