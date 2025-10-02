Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
CRIS Contra el Cáncer, el evento donde la música se convierte en medicina y la solidaridad en esperanza

16.000 personas, una causa común y una noche para el recuerdo. 'Generación CRIS Contra el Cáncer' ha creado un escenario de esperanza, donde la música y la solidaridad se unieron para apoyar la investigación contra el cáncer. Grandes artistas, testimonios conmovedores y un mensaje claro: solo la ciencia puede vencer al cáncer, y juntos se puede impulsar.

Actuación del cantante David Otero 'El Pescao' en el I Concierto Solidario CRIS Contra el Cáncer

Generación CRIS Contra el Cáncer ha creado un escenario de esperanza | EFE

Marta Casasús
Publicado:

El corazón de Madrid, se ha iluminado con algo más que focos. Dieciséis mil personas se han unido en un solo latido: el de la solidaridad. Un evento inolvidable organizado por la fundación "CRIS Contra el Cáncer", que cumple 15 años de lucha, de avances y de esperanza. Han enseñado en todo este recorrido que cuando se apoya a la investigación, los milagros dejan de serlo y se convierten en ciencia. Donde la música, la emoción y el compromiso se han dado la mano por una causa que nos afecta a todos: la lucha contra el cáncer.

Este "macroconcierto", como lo definen sus organizadoras, ha sido una llamada urgente a la acción, en cada canción se ha vivido un grito de esperanza a tratamientos más avanzados. Sobre el escenario, nombres que no necesitan presentación, como Antonio Orozco, Rozalén, Hombres G, Los Secretos, David Otero, entre otros. Todos ellos han colaborado con su música y su voz, llenando de energía esta causa que trasciende edades, géneros y escenarios.

Más allá del espectáculo, el mensaje es claro: el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, y solo hay un camino para combatirlo, la investigación. Lo sabe de primera mano Dani, que perdió a su hija por esta enfermedad, y ahora es él quien libra esa misma batalla. Su testimonio ha emocionado, porque no pierde la esperanza en encontrar la cura. Lo sabe también Andrés París, uno de los investigadores de la fundación, que trabaja cada día para que lo que hoy parece imposible sea rutina médica mañana. Y por supuesto, lo sufre desde la Fundación Lola Manterola, que apoyan con fuerza el impulso a la ciencia y a la vida, como enferma de cáncer.

Las Cifras del Cáncer en España 2025

El número de cánceres diagnosticados en nuestro país durante el año 2025 alcanzará los 296.103 casos, lo que supone un ligero incremento del 3,3% respecto a 2024 con 286.664 casos, según el informe elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) . Al igual que se espera un incremento de la incidencia del cáncer a nivel mundial, en España se estima que en 2050 la incidencia supere los 350.000 casos.

Una noche mágica en la capital que refleja el compromiso y la convicción de que hay futuro. Porque cuando el arte se une a la ciencia, el resultado no es solo mágico, es transformador.

