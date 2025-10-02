Antena 3 LogoAntena3
Revuelo en México ante los rumores de que Juan Gabriel sigue vivo: "La familia llevó su muerte de manera muy hermética"

Un vídeo de un hombre en París con gran parecido al cantante Juan Gabriel han dado la vuelta al mundo. ¿Estará vivo el cantante? ¿Qué hay detrás de este vídeo?

Juan Gabriel

Juan Gabriel fallecía el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto, aunque existe una leyenda urbana que corre por México que dice que en realidad está vivo. Esta teoría se ha avivado gracias a un vídeo que corre por internet en el que aparece un hombre muy parecido a Juan Gabriel.

El vídeo fue grabado en París y ha conseguido millones de visualizaciones en cuestión de días. "Hay un enorme revuelo aquí, todo el mundo habla de esto", advierte el periodista mexicano Raúl Gutiérrez.

Según nos cuenta, existe la teoría de que Juan Gabriel podría estar vivo porque hay muy poca información alrededor de su muerte. "La familia lo llevó de manera muy hermética", nos cuenta Raúl.

La imagen del 'Juan Gabriel parisino' ha revolucionado las redes, que echan de menos al Divo de Juárez. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

