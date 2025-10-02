Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 2 de octubre

Rosa roza el pleno y Ana Ruiz lo completa: ¡trabajo en equipo en el ¿Dónde Están?!

La concursante ha comprobado que tiene dos invitados con muy buena memoria, ya que también Daniel Diges resolvió esta prueba en el programa anterior.

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa puede presumir de invitados y de trabajo en equipo. Con Daniel Diges y Ana Ruiz, ha comprobado que cuenta con dos refuerzos salvadores en la prueba del ¿Dónde Están?. La actriz ha logrado el pleno en este programa, mientras que el actor lo consiguió en el anterior. “Así somos los rubios”, bromeó al equipararse con Manu.

Daniel Diges bromea con su pleno en el ¿Dónde Están?: “Así somos los rubios”

En esta ocasión, las dos opciones eran dos productos lácteos. Dani ha revelado que le gusta más el yogur, pero Ana es más de queso. Rosa ha desempatado en la elección al confesar que es muy de quesos a pesar de que es intolerante a la lactosa: “Me pierden”.

Ya concentrados en el panel, se han encontrado tras los números con palabras como ‘parmesano’, ‘curado’ o ‘roquefort’. Rosa se ha quedado a punto del pleno en su segundo turno, pero Ana ha demostrado buena memoria al coger después el relevo y no cometer el mismo fallo. Su sonrisa ha delatado su satisfacción. ¡Revívelo en el vídeo!

