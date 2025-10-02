Buscan a Yaiza V.A. la menor de 14 años desaparecida en Almería

La búsqueda de Yaiza V.A. sigue sin descanso. La menor de 14 años lleva sin dar señales de vida desde hace varios días. El pasado sábado la organización SOS Desaparecidos alertó en su cuenta de la red social 'X' de la desaparición de la chica el 27 de septiembre en Almería. Tiene 14 años, una estatura de 1,57 metros y es de complexión delgada. Con el pelo castaño y los ojos marrones.

Yaiza V.A, menor desaparecida | SOS DESAPARECIDOS

En el cartel compartido por SOS Desaparecidos se facilita la descripción física de la desaparecida y su foto para facilitar su localización. La policía pide ahora máxima difusión para encontrar a la joven.

Además, en caso de tener noticias de ella, piden llamar al 112, avisar a SOS Desaparecidos llamando a estos dos números de teléfono que están operativos todo el día: el 649952957 y el 644712806.

Buscan a otra menor en Almería

Yaiza V.A. no es la única menor a la que buscan en Almería. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) dependiente del Ministerio del Interior activó este miércoles una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en la búsqueda de Aya Z., una menor de 17 años que desapareció el 1 de septiembre de 2025 en Vícar.

Mide 1,65 metros de estatura, tiene el pelo negro, ondulado y largo, los ojos negros y es de complexión normal. La Guardia Civil pide colaboración para localizarla.

