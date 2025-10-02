Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DESAPARECIDOS

Buscan a Yaiza V.A. la menor de 14 años desaparecida en Almería

La chica desapareció hace cuatro días y desde entonces no se sabe nada de ella.

Yaiza V.A, menor desaparecida

Yaiza V.A, menor desaparecidaSOS DESAPARECIDOS

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

La búsqueda de Yaiza V.A. sigue sin descanso. La menor de 14 años lleva sin dar señales de vida desde hace varios días. El pasado sábado la organización SOS Desaparecidos alertó en su cuenta de la red social 'X' de la desaparición de la chica el 27 de septiembre en Almería. Tiene 14 años, una estatura de 1,57 metros y es de complexión delgada. Con el pelo castaño y los ojos marrones.

Yaiza V.A, menor desaparecida
Yaiza V.A, menor desaparecida | SOS DESAPARECIDOS

En el cartel compartido por SOS Desaparecidos se facilita la descripción física de la desaparecida y su foto para facilitar su localización. La policía pide ahora máxima difusión para encontrar a la joven.

Además, en caso de tener noticias de ella, piden llamar al 112, avisar a SOS Desaparecidos llamando a estos dos números de teléfono que están operativos todo el día: el 649952957 y el 644712806.

Buscan a otra menor en Almería

Yaiza V.A. no es la única menor a la que buscan en Almería. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) dependiente del Ministerio del Interior activó este miércoles una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en la búsqueda de Aya Z., una menor de 17 años que desapareció el 1 de septiembre de 2025 en Vícar.

Mide 1,65 metros de estatura, tiene el pelo negro, ondulado y largo, los ojos negros y es de complexión normal. La Guardia Civil pide colaboración para localizarla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 2 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 2 de octubre?

Efemérides de hoy 2 de octubre de 2025: Inauguración del Vicente Calderón

Publicidad

Sociedad

Yaiza V.A, menor desaparecida

Buscan a Yaiza V.A. la menor de 14 años desaparecida en Almería

Manifestación Barcelona

Manifestaciones en Madrid y Barcelona por la libertad de la Flotilla: "Nuestra voz se une para detener el genocidio"

Inauguración del Vicente Calderón

Efemérides de hoy 2 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 2 de octubre?

Actuación del cantante David Otero 'El Pescao' en el I Concierto Solidario CRIS Contra el Cáncer
Solidaridad

CRIS Contra el Cáncer, el evento donde la música se convierte en medicina y la solidaridad en esperanza

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Joven con el móvil
PORNOGRAFÍA

La pornografía recrudece la prostitución: consumidores cada vez más jóvenes y actitudes deshumanizadas

Los guiones del cine para adultos construyen un imaginario de prácticas de riesgo y violencia en el que se educan las nuevas generaciones y que toman como único modelo de sexualidad

Dos empleadas de una farmacia ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido
Violencia de género

Dos empleadas de una farmacia de Riotorto (Lugo) ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido

Comenzaron a sospechar que una de sus clientas podría estar sufriendo agresiones en las múltiples visitas que hacía al establecimiento. Ella no hablaba español y solo se podían comunicar a través del móvil.

Reparto aéreo de 60 toneladas de alimento para los animales

La Xunta reparte por aire 60 toneladas de alimento para la fauna en las zonas de los incendios

Visi, la universitaria centenaria de Castilla y León

Visi, la universitaria centenaria con ansia de aprender: "Tengo vida y la aprovecharé todo lo que pueda"

Alimentos en mal estado en una tienda de Canarias

Hallan casi 600 alimentos caducados en una tienda asiática en Las Palmas

Publicidad