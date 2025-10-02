Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de octubre

El hilarante intento de Dani Diges con el inglés en La Pista: “Es que no da ni una palabra”

El actor ha dejado escapar una oportunidad de oro para ganar a Marta Torné, que sabía la canción pero se había adelantado con el pulsador.

El hilarante intento de Dani Diges con el inglés en La Pista: “Es que no da ni una palabra”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Nadie puede decir que Daniel Diges no lo haya intentado. De hecho, el actor le ha echado morro. Sin embargo, no ha colado. El inglés ha vuelto a interponerse entre el actor y la victoria en La Pista de Pasapalabra. “Es que no da ni una palabra, ¡tengo una suerte!”, ha comentado Marta Torné.

Dani ya sufrió con el idioma en el programa anterior y se ha encontrado de nuevo con el mismo problema. Marta se había adelantado con el pulsador antes de que sonara el primer fragmento, pero había reconocido la canción. Por eso, el actor contaba con una única “oportunidad de oro” para acertar, como le ha dicho Roberto Leal.

Ha tarareado, ha introducido palabras en inglés… pero se lo ha inventado todo. Marta esperaba su oportunidad, aunque ya no por cinco segundos. Al ver que no optaba al rebote, le ha dicho al presentador: “Me estás haciendo un bullying enorme”. Sin embargo, ha estado precisa para llevarse la victoria en el siguiente intento. ¡No te pierdas el intento de Dani con el inglés en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Un mal guiso estropea El Rosco a Rosa en el momento crucial: ¡otra vez a la Silla Azul!

Un mal guiso estropea El Rosco a Rosa en el momento crucial: ¡otra vez a la Silla Azul!

Rosa roza el pleno y Ana Ruiz lo completa: ¡trabajo en equipo en el ¿Dónde Están?!

Rosa roza el pleno y Ana Ruiz lo completa: ¡trabajo en equipo en el ¿Dónde Están?!

El hilarante intento de Dani Diges con el inglés en La Pista: “Es que no da ni una palabra”

El hilarante intento de Dani Diges con el inglés en La Pista: “Es que no da ni una palabra”

El increíble fallo de Ana Ruiz con ‘Las babys’ de Aitana: ¡y culpa a Roberto Leal!
Mejores momentos | 2 de octubre

El increíble fallo de Ana Ruiz con ‘Las babys’ de Aitana: ¡y culpa a Roberto Leal!

Antonio Orozco
En plató

El bulo por el que Antonio Orozco se planteó dejar su carrera: "Fue el disparadero más bestia que yo he llegado a sentir"

Encarni
Nos lo cuenta

Encarni, arrastrada a la ruina por el negocio de su exmarido: "Estaba casada en bienes gananciales y debíamos más de 2 millones"

Pese a separarse de su marido, Encarni pasó años unida a él por un hilo negro: el de las deudas. Hoy, nos cuenta cómo un negocio fallido de su exmarido le llevó a deber más de dos millones de euros.

Oliva
Última hora

Aparece un cuerpo calcinado en Oliva, donde desapareció Beatriz Guijarro: "Habían estado escarbando varios días en esa zona"

Más de 50 días después de la desaparición de Bea, aparece un cuerpo calcinado en la zona en la que se le perdió la pista. La familia y amigos de Bea se encuentran con el corazón en un puño y a la espera de que se confirme la identidad del cadáver.

A cámara lenta y sin poder evitar el chapuzón: todas las caídas del quinto programa de Juego de pelotas

A cámara lenta y sin poder evitar el chapuzón: todas las caídas del quinto programa de Juego de pelotas

Juan Gabriel

Revuelo en México ante los rumores de que Juan Gabriel sigue vivo: "La familia llevó su muerte de manera muy hermética"

El truco de Arguiñano para que la yema de los huevos salga centrada

El truco de Arguiñano para que la yema de los huevos salga centrada

Publicidad