El hilarante intento de Dani Diges con el inglés en La Pista: “Es que no da ni una palabra”

Nadie puede decir que Daniel Diges no lo haya intentado. De hecho, el actor le ha echado morro. Sin embargo, no ha colado. El inglés ha vuelto a interponerse entre el actor y la victoria en La Pista de Pasapalabra. “Es que no da ni una palabra, ¡tengo una suerte!”, ha comentado Marta Torné.

Dani ya sufrió con el idioma en el programa anterior y se ha encontrado de nuevo con el mismo problema. Marta se había adelantado con el pulsador antes de que sonara el primer fragmento, pero había reconocido la canción. Por eso, el actor contaba con una única “oportunidad de oro” para acertar, como le ha dicho Roberto Leal.

Ha tarareado, ha introducido palabras en inglés… pero se lo ha inventado todo. Marta esperaba su oportunidad, aunque ya no por cinco segundos. Al ver que no optaba al rebote, le ha dicho al presentador: “Me estás haciendo un bullying enorme”. Sin embargo, ha estado precisa para llevarse la victoria en el siguiente intento. ¡No te pierdas el intento de Dani con el inglés en el vídeo!