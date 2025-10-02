Un mal guiso estropea El Rosco a Rosa en el momento crucial: ¡otra vez a la Silla Azul!

Tras el extraordinario empate a 23 aciertos en el programa anterior, Manu y Rosa han repetido emoción en El Rosco por la igualdad que han mantenido en su nuevo duelo. Sin embargo, esta vez la gallega ha caído derrotada por culpa de una “comida mal guisada”. Ha sido curioso este fallo gastronómico, después de que Ana Ruiz la ayudara en el ¿Dónde Están? con un panel sobre quesos… a pesar de que ambas son intolerantes a la lactosa.

Los dos concursantes han protagonizado un duelo muy disputado, con los marcadores muy parejos durante casi toda la primera vuelta. Aunque Rosa ha acelerado al completarla con 20 aciertos, Manu ha reaccionado después e, incluso, la ha superado al llegar a 21.

Con esa presión, Rosa se ha lanzado a por todas en una jugada que ha deparado una de cal y otra de arena. Ha acertado y podría haber esperado a ver si Manu daba por bueno el empate. Creyendo que no sería así, ha arriesgado y un mal guiso con la Z se ha convertido en fallo. Ya no ha dado más batalla y Manu ha confirmado después su victoria. ¡Revívelo en el vídeo!