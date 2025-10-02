Ángela conquista el mundo: se convierte en todo un fenómeno global que arrasa en más de 40 países

La ficción original de Atresmedia continúa conquistando el mundo. A la larga lista de series que han alcanzado un gran éxito global tras su paso por atresplayer y Antena 3 se suma ahora Ángela, el aclamado thriller psicológico que consiguió el aplauso unánime de la crítica y el público a nivel nacional, y que se alza como el gran fenómeno televisivo del momento a nivel internacional.

La ficción, que ya arrasó durante el verano en países de Latinoamérica y también en Brasil, lleva apenas unos días disponible para el público de todo el mundo en plataformas internacionales, y ya se sitúa como la serie de habla no inglesa más vista en más de diez países, entre ellos: Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Malta, Nueva Caledonia, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia o Suiza.

Además, el fenómeno no se detiene en los países europeos. Ángela extiende su éxito a países como Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Jamaica o Reino Unido, donde ya se sitúa dentro del top 10 en el listado de ficciones de habla no inglesa más vistas del momento.

En otros lugares como Alemania, Croacia, Suecia, Eslovenia, Noruega o Islandia está a solo un paso de conquistar el primer puesto del ranking, con un ascenso imparable en el top semanal de series más vistas.

Este fenómeno sigue la estela de otras series como Alba, Veneno, La casa de papel, Toy Boy o Vis a Vis, todas ellas de la factoría de ficción de Atresmedia, que han contado con una tercera ventana de visibilidad y se ha consolidado como grandes fenómenos globales.

¿De qué trata Ángela?

Ángela es la adaptación española de la exitosa serie británica Ángela Black y está protagonizada por Verónica Sánchez, que recibió un prestigioso premio Cygnus a Mejor Actriz por su personaje en la serie. Junto a ella, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez forman el reparto principal, con un elenco que se completa con Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago, Iván Marcos, y las niñas Maia Zaitegui y Sua Díez, entre otros.

Este thriller psicológico sumerge al espectador en un laberinto de confusión, jugando con la delgada línea entre la realidad y la imaginación de la protagonista. Episodio tras episodio, la serie mantiene la tensión hasta un desenlace impactante.

Narra la vida de Ángela, una mujer aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo, con quien tiene dos hijas. Pero bajo esa idílica fachada, Ángela oculta un infierno de maltrato. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo, un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther, Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser.

Si tienes ganas de disfrutar de Ángela, tienes disponible la serie completa en atreplayer.