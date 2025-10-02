El increíble fallo de Ana Ruiz con ‘Las babys’ de Aitana: ¡y culpa a Roberto Leal!

Durante el segundo duelo entre Ana Ruiz y Fernando Gil en La Pista de Pasapalabra han ocurrido varias circunstancias increíbles. La primera es que ninguno parecía conocer la canción ‘Las babys’ de Aitana, a pesar de todo lo que sonó en el año 2023. La segunda es la forma en la que ha ganado Fernando, o quizá sea más adecuado decir que ha perdido Ana, que no ha podido revalidar el pleno de la tarde anterior.

Los dos invitados han estado muy perdidos con la canción, incluso tras reconocer la voz de Aitana gracias al segundo fragmento. Sin embargo, eran incapaces de recordar nada: ni la melodía, ni la letra... De hecho, Roberto Leal les ha dado el título con otras palabras. Ni aún diciéndoles: “Coloquialmente, las bebés”.

Ana ha revelado que tenía dos opciones, pero tenía que decantarse por una. ¡Roberto no quería ni mirarla para no influir! La actriz se ha decantado por la respuesta errónea y lo ha pagado con el presentador: “¡Qué malo eres!”. Acto seguido, Fernando ha aprovechado el regalo de su rival y se ha llevado la victoria. ¡Descubre cómo ha ocurrido todo en el vídeo!