Última hora
Aparece un cuerpo calcinado en Oliva, donde desapareció Beatriz Guijarro: "Habían estado escarbando varios días en esa zona"
Más de 50 días después de la desaparición de Bea, aparece un cuerpo calcinado en la zona en la que se le perdió la pista. La familia y amigos de Bea se encuentran con el corazón en un puño y a la espera de que se confirme la identidad del cadáver.
Publicidad
Beatriz, una joven de 28 años, desaparecía en extrañas circunstancias el 8 de agosto. Aquella noche, las cámaras captaron a Beatriz caminando por la plaza del pueblo junto a Juanjo, su pareja, pero una hora más tarde volvieron a captarla, esta vez sola, vestida de otra forma y mirando el teléfono.
Más de 50 días después sin ninguna pista de su paradero más que la de algunos vecinos que aseguraban haberla visto por última vez con una prima suya, aparece un cuerpo calcinado en el pueblo.
El cadáver está completamente irreconocible y se encuentra en un lugar donde ya se habían realizado batidas antes. De hecho, el terreno se había inspeccionado en dos ocasiones durante las últimas semanas: la primera, buscando a Beatriz y la segunda, después de un incendio.
La familia de Bea está indignada, ya que, según los vecinos, se han enterado por los medios de comunicación, que dan por hecho que el cuerpo es de Bea. "No se puede decir que es ella", advierte Paqui, una vecina de Oliva.
Más Noticias
- Revuelo en México ante los rumores de que Juan Gabriel sigue vivo: "La familia llevó su muerte de manera muy hermética"
- Las trabas burocráticas que atraviesa Mari tras la muerte de su hijo: "He entregado todos los papeles, pero no cierran las cuentas"
- El reencuentro de la menor de 15 años presuntamente secuestrada en Horche (Guadalajara) con su familia
Paqui asegura que las redadas pasaron por el lugar donde estaba el cadáver varias veces. "Estuvieron por allí escarbando, igual como ha llovido tanto el agua ha removido algo", señala. ¿Por qué nadie vio el cuerpo antes?
Publicidad