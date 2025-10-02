Aparece un cuerpo calcinado en Oliva, donde desapareció Beatriz Guijarro: "Habían estado escarbando varios días en esa zona"

Beatriz, una joven de 28 años, desaparecía en extrañas circunstancias el 8 de agosto. Aquella noche, las cámaras captaron a Beatriz caminando por la plaza del pueblo junto a Juanjo, su pareja, pero una hora más tarde volvieron a captarla, esta vez sola, vestida de otra forma y mirando el teléfono.

Más de 50 días después sin ninguna pista de su paradero más que la de algunos vecinos que aseguraban haberla visto por última vez con una prima suya, aparece un cuerpo calcinado en el pueblo.

El cadáver está completamente irreconocible y se encuentra en un lugar donde ya se habían realizado batidas antes. De hecho, el terreno se había inspeccionado en dos ocasiones durante las últimas semanas: la primera, buscando a Beatriz y la segunda, después de un incendio.

La familia de Bea está indignada, ya que, según los vecinos, se han enterado por los medios de comunicación, que dan por hecho que el cuerpo es de Bea. "No se puede decir que es ella", advierte Paqui, una vecina de Oliva.

Paqui asegura que las redadas pasaron por el lugar donde estaba el cadáver varias veces. "Estuvieron por allí escarbando, igual como ha llovido tanto el agua ha removido algo", señala. ¿Por qué nadie vio el cuerpo antes?