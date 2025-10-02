Antena 3 LogoAntena3
Los mejores pelotazos

A cámara lenta y sin poder evitar el chapuzón: todas las caídas del quinto programa de Juego de pelotas

Los jugadores de Typical Martínez han dado por buenos sus piscinazos porque han sido los primeros en conseguir los 100.000 euros, el gran premio del concurso.

Alberto Mendo
Publicado:

El quinto programa ha dejado un momento histórico en Juego de pelotas. Por primera vez, un equipo ha conquistado su gran premio de 100.000 euros. La familia de Typical Martínez ha dado la sorpresa gracias a la buena intuición de su capitán, Alberto, especialmente en su decisión final relacionada con un tocayo suyo, Alberto Contador.

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

El capitán de Typical Martínez ha sido el único de su equipo que se ha quedado seco porque sus cuatro compañeros sí han ido probando la gran piscina del concurso, dejando caídas siempre divertidas. También se han dado un chapuzón hasta tres jugadoras de Torija Girls.

Lo curioso es que todos los piscinazos han tenido un mismo estilo, como se aprecia aún mejor en el resumen a cámara lenta. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

A cámara lenta y sin poder evitar el chapuzón: todas las caídas del quinto programa de Juego de pelotas

