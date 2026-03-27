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En su IX edición

Sueños de libertad gana el Premio a mejor guion de serie diaria en los Premios ALMA

La serie más vista de la televisión recibe este importante galardón otorgado por el Sindicato de Guionistas de España ALMA.

Sueños de libertad gana el Premio a mejor guion de serie diaria en los Premios ALMA

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Julia Zapata López | María Sicilia Fernández
Publicado:

El Sindicato de Guionistas de España ALMA ha celebrado el 26 de marzo, en los Cines Capitol de Madrid, su novena edición de sus Premios ALMA 2026 con una gala que ha reunido al sector audiovisual español.

Sueños de libertad, la serie que triunfa en las tardes de Antena 3, ha recibido el Premio a mejor guion de serie diaria, un galardón que reconoce el trabajo de escritura desde dentro de la industria.

Un importante galardón que reconoce el gran trabajo de: Beatriz Duque, Verónica Viñé, Jordi Calafí, Eulàlia Carrillo, Mauricio Romero, Roberto Goñi, Alexis García Pérez de Medina, Bárbara Alpuente, Julia Altares, Luis Chover, Rocío Chozas, Mercedes Cruz, Guillermo Escobedo, Carlos Falces, Matías García, Ernesto Grimaldi, Beatriz González Cruz, Laura Molpeceres, Ana Muniz da Cunha, Federico Muñoz Alonso, Manel Nofuentes, Nacho Pérez de la Paz, Clara Pérez Escrivá, Susana Sánchez Carvajal, Laura Solana Erdozain y Almudena Vázquez, los guionistas de Sueños de libertad que con sus historias nos emocionan cada tarde.

Estos premios, organizados por el Sindicato de Guionistas de España ALMA, que cuentan con la colaboración de DAMA (la entidad de gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), cumplen su novena edición consolidándose como referente de la industria audiovisual del país.

La gala de entrega de los Premios ALMA 2026 es un evento exclusivo que congrega cada año a los máximos exponentes del sector audiovisual español para homenajear al guionista y su papel fundamental en la creación y desarrollo de cine, ficción y entretenimiento.

¡Qué orgullo de equipo! ¡Gracias!

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