Eduardo Noriega aclara el debate: ¿era él quien posaba desnudo en el famoso anuncio o un doble?
Durante años, una duda ha asaltado al público: ¿era realmente Eduardo Noriega el que salía desnudo en un anuncio de una bebida gaseosa? ¡Sonsoles Ónega le ha retado a demostrarlo!
Eduardo Noriega es uno de los grandes mitos del cine español. Su talento y belleza no solo le convirtieron en un actor de renombre, sino también en un 'sex symbol' de la época.
En el año 2000, Eduardo Noriega revolucionó el panorama con su aparición en un anuncio de una bebida gaseosa que aún hoy forma parte del imaginario colectivo. El motivo: el actor saltaba completamente desnudo al mar.
Fueron muchas las personas que durante años le preguntaron si realmente era él el que aparecía en el anuncio o, si por el contrario, era un doble de acción. "Se formó un debate tremendo", recuerda, entre risas, "una azafata de un avión me llegó a despertar para preguntarme si el culo era mío".
Sonsoles Ónega ha querido sacarnos de dudas y le ha retado a que demuestre que era él. Sin embargo, este ha decidido mantener vivo el misterio. "Quiere mantener vivo el mito, la duda y la incógnita", ha señalado la presentadora. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!
