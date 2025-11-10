Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Viral

Dueña de la carnicería viral de 'la cobra que ataca': "Nos lanzamos a hacer un vídeo diferente y ahora nos felicitan los clientes"

Roser es la dueña de una cafetería que se ha hecho viral por su original reclamo publicitario: una longaniza que se ha llevado todas las miradas.

Cobra que ataca

Publicidad

El vídeo de una carnicería deAndorra la Vella se ha hecho viral por su divertido y original reclamo publicitario. Su dueña, Roser, decidió coger una longaniza y simular que era una cobra, 'la cobra que ataca'.

"Hicimos un mix de un señor que cogía una longaniza como una flauta y otro que había de un señor cantando la cobra taka taka", nos cuenta, "nos lanzamos a hacer algo diferente".

Con sentido del humor, Roser ha logrado atraer a clientes, que asegura que la felicitan cuando la ven. ¡Dale al play para verlo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La receta para sentirte ligero y con energía, de Joseba Arguiñano: garbanzos con setas en escabeche

La receta para sentirte ligero y con energía, de Joseba Arguiñano: garbanzos con setas en escabeche

Stéphan Bern, periodista francés sobre el emérito

El periodista que ha entrevistado al rey Juan Carlos I: "Busca que los españoles le entiendan y su familia le perdone"

Buñuelos de pulpo con salsa brava

Karlos Arguiñano elabora buñuelos de pulpo con salsa brava, un picoteo muy sabroso

Francisco Camps
PP VALENCIANO

¿Será candidato en las próximas elecciones?: Francisco Camps, sobre la situación en Valencia tras la dimisión de Mazón

Accidente Cayetano Rivera
Cayetano Rivera

Los detalles del accidente de Cayetano Rivera, su abandono del lugar y supuesto positivo en alcohol: "¡Bebe y encima se va!"

Cobra que ataca
Viral

Dueña de la carnicería viral de 'la cobra que ataca': "Nos lanzamos a hacer un vídeo diferente y ahora nos felicitan los clientes"

Roser es la dueña de una cafetería que se ha hecho viral por su original reclamo publicitario: una longaniza que se ha llevado todas las miradas.

Elisa Beni y Lorena Ruiz- Huerta
Análisis político

Tensión entre Elisa Beni y Lorena Ruiz- Huerta por acusaciones de 'lawfare': "Es un alejamiento absoluto de la realidad"

La abogada Lorena Ruiz- Huerta ha denunciado campañas judiciales organizadas "todos los casos " que rodean al presidente del Gobierno. La reacción del resto de los colaboradores era inmediata y las diferencias eran palpables.

Arturo Valls presenta El 1%

El 50% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué tal se te da la economía?

Joaquín Manso, sobre el ministro Torres

Joaquín Manso, sobre la gestión del ministro Torres "en favor de los intereses" de Aldama: "¿Quién es el autor del delito...?"

Andy en El Hormiguero

Esta noche, Andy presentará su carrera en solitario en El Hormiguero

Publicidad