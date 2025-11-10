Dueña de la carnicería viral de 'la cobra que ataca': "Nos lanzamos a hacer un vídeo diferente y ahora nos felicitan los clientes"

El vídeo de una carnicería deAndorra la Vella se ha hecho viral por su divertido y original reclamo publicitario. Su dueña, Roser, decidió coger una longaniza y simular que era una cobra, 'la cobra que ataca'.

"Hicimos un mix de un señor que cogía una longaniza como una flauta y otro que había de un señor cantando la cobra taka taka", nos cuenta, "nos lanzamos a hacer algo diferente".

Con sentido del humor, Roser ha logrado atraer a clientes, que asegura que la felicitan cuando la ven. ¡Dale al play para verlo en el vídeo de arriba!