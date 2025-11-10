Joaquín Manso, sobre la gestión del ministro Torres "en favor de los intereses" de Aldama: "¿Quién es el autor del delito...?"

Ángel Víctor Torres está en el centro de las últimas investigaciones relacionadas con la trama de presunta corrupción en la compraventa de las mascarillas, conocido como caso Koldo. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, entonces presidente del Gobierno de las Islas Canarias, negó tajantemente conocer al empresario y conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. A posteriori, a raíz del último informe de la UCO se han hecho públicos varios mensajes entre ambos además de trascender que se habrían reunido en un restaurante de Madrid. En esos mensajes y encuentros Torres manifestó cuáles eran sus intereses e inquietudes más apremiante durante las restricciones de la pandemia.

"¿Quién es el autor del delito?"

El periodista y director del periódico 'El Mundo', Joaquín Manso, exponía que tanto Víctor de Aldama como Koldo García están citados en la investigación como partícipes del un delito que "solo pueden cometer funcionarios o cargos públicos". Ponía en duda la identidad del autor en sí del delito: "¿Quién es el autor del delito? Pues a lo mejor el que no puede ser citado porque está aforado ante el Tribunal Supremo".

"Doblarle el brazo a una funcionaria"

Susanna Griso subrayaba la "amnesia selectiva" que mostraría el ministro en contraposición con los detalles que aporta Aldama sobre una de las ocasiones en las que se reunieron.

Una conversación de Torres con Koldo, es lo que permite, según Joaquín Manso, lo que permite identificar que el ministro se reunió en un restaurante de Madrid con el empresario conseguidor. Manso denunciaba las gestiones del entonces presidente canario: "Estaba intercediendo en favor de los intereses de Aldama".

Por último el periodista hacía una sorprendente valoración sobre las gestiones del ministro Ángel Víctor Torres: "¿Cuántos hay (presidentes autonómicos) que lleguen al extremo de doblarle el brazo a una funcionaria que se negaba a ejecutar el acto administrativo? En este caso el pago".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.