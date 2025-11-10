Análisis político
Tensión entre Elisa Beni y Lorena Ruiz- Huerta por acusaciones de 'lawfare': "Es un alejamiento absoluto de la realidad"
La abogada Lorena Ruiz- Huerta ha denunciado campañas judiciales organizadas "todos los casos " que rodean al presidente del Gobierno. La reacción del resto de los colaboradores era inmediata y las diferencias eran palpables.
Lorena Ruiz- Huerta, abogada y exdiputada de la Asamblea de Madrid por Podemos, encendía el plató de Espejo Público con sus afirmaciones. Achacaba al 'lawfare' los distintos procesos judiciales que salpican a 'Pedro Sánchez' o su entorno. También relacionaba los escándalos como un factor de influencia significativo en el ascenso en las encuestas de intención de voto a Partido Popular y Vox.
Confianza traicionada
Nada de acuerdo estaba Elisa Beni, que atribuía a la izquierda una actitud de inhibirse de la realidad: "Es un alejamiento absoluto de la realidad".
En la misma línea se manifestaba Juan Fernández- Miranda, adjunto al director del medio digital 'El Confidencial', que atribuía los resultados de los sondeos al Gobierno de "la izquierda y la izquierda radical". Afirmación que llevaba Ruiz- Huerta y a Fernández- Miranda a tener un rifirrafe: "Sumar es izquierda radical, sí, radical, que viene de raíz".
"La izquierda y la izquierda radical están decepcionando a algunos de sus votantes", sentenciaba Juan Fernández- Miranda, que hacía un último análisis sobre unas hipotéticas Elecciones Generales adelantadas, según el cual 200.000 votantes de izquierdas darían su voto al PP o incluso a Vox.
