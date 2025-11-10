Guiso exprés de costillas y setas al estilo Arguiñano: una receta sabrosa lista en 20 minutos

El popular cocinero enseña cómo conseguir un plato completo y reconfortante en tiempo récord. Su secreto está en dorar bien las costillas, cascar las patatas y añadir setas salteadas para realzar el sabor. Con vino blanco, pimentón y azafrán, el resultado es un guiso de aroma intenso y textura cremosa.

Arguiñano recomienda usar patatas ricas en almidón para espesar el caldo y lograr ese toque meloso que caracteriza sus recetas tradicionales. Ideal para compartir en familia sin pasar horas en la cocina.