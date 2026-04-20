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Dos años en lista de espera, pese a tener cita preferente en la sanidad pública: "Dicen que aún he tenido suerte de que me atiendan"

Paqui convive con dolores, pero lleva dos años en lista de espera para que la atiendan en la Unidad del Dolor. Unas listas de espera que alcanzan cifras récord en nuestro país.

Paqui

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Las listas de espera para conseguir una cita en la sanidad pública son eternas. Tanto que ya son cinco millones los pacientes que están esperando una cirugía o una cita con un especialista en nuestro país.

Paqui tiene 64 años y lleva varios meses postrada en una cama. Los dolores a raíz de dos hernias discales le impiden moverse y lleva dos años esperando a que la atiendan en la Unidad del Dolor.

Lo más llamativo es que Paqui tiene una cita preferente, algo que parece incompatible con los dos años de espera que ha tenido que atravesar. "Año y medio después me han dado una cita reciente", afirma Paqui, "me dijeron que había tenido bastante suerte porque me atendieron cuando estaban de huelga, que están hartos de decirlo y no pueden hacer más".

Según nos cuenta Paqui, la Unidad de Dolor es una de las que más tiempo de espera tiene. "No sale ni en las estadísticas", señala.

Como ella, millones de españoles se pasan la vida esperando y denuncian la desprotección del sistema sanitario. ¿Qué está pasando con las listas de espera?

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