Detectan potitos de bebé manipulados con raticida en Austria y República Checa

La alerta por la presencia de raticida en potitos para bebés de la marca suizo-alemana Hipp se ha extendido en las últimas horas de Austria a la República Checa y Eslovaquia.

El origen de la alerta se remonta al pasado fin de semana, cuando las autoridades confirmaron que un análisis de laboratorio había detectado raticida en un potito que no llegó a ser consumido, de un supermercado de la cadena SPAR en Austria.

A raíz del hallazgo, la fiscalía de la localidad austríaca de Eisenstadt investiga los hechos como un posible delito de peligro público deliberado, en un contexto que apunta a un intento de extorsión. Las autoridades no descartan que haya más envases manipulados en circulación y han advertido de la posible existencia de un segundo frasco contaminado aún no localizado.

A partir de ahí, la investigación se ha ampliado a la República Checa, donde se han hallado dos envases manipulados del producto “zanahoria con patatas” en un supermercado TESCO en la ciudad de Brno. En este caso, el presunto autor del sabotaje habría alertado previamente mediante un correo electrónico, según fuentes de la fiscalía checa.

Además, en Eslovaquia las autoridades investigan un lote sospechoso distribuido en un establecimiento de Dunajská Streda, lo que ha elevado el nivel de preocupación en la región. Como medida preventiva, varios supermercados han retirado productos de la marca afectada.

Paralelamente, en Alemania se han iniciado investigaciones, aunque por el momento no se han detectado productos alterados.

Vietnam retira los potitos

Vietnam, a su turno, ha ordenado retirar del mercado potitos para bebés de la marca suizo-alemana Hipp. La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Vietnam, dependiente del Ministerio de Salud, emitió el domingo un documento en el que solicita a los distribuidores retirar del mercado los potitos de zanahoria con patata de 190 gramos de Hipp, objeto en Austria de una investigación de la policía criminal. Las autoridades vietnamitas también han pedido a los consumidores que dejen de utilizar dicho producto y han ordenado una revisión urgente a nivel nacional de estos tarros para bebés.

Posible caso de extorsión

El diario vienés Die Presse asegura que detrás del caso hay un intento de extorsión. El medio de comunicación afirma tener informaciones de que la sede de Hipp en Alemania recibió el 27 de marzo un correo electrónico en el que se exigían dos millones de euros antes del 2 de abril, bajo la amenaza de colocar dos frascos envenenados en tiendas Tesco en Brno (República Checa) y Dunajská Streda (Eslovaquia), así como en la sucursal de Interspar en Eisenstadt (Austria). Sin embargo, Hipp no habría leído el correo hasta el 16 de abril. Las autoridades austríacas han declinado dar detalles sobre las investigación por razones tácticas, incluido el temor de que surjan imitadores.

Extremar precauciones

Las autoridades instan a los consumidores a extremar las precauciones y explican que los envases de alimentos manipulados pueden identificarse por varias señales, como una pegatina blanca con un círculo rojo colocada en la parte inferior del vaso. También deben sospechar si la tapa del frasco está dañada o no está bien cerrada, o si el contenido huele raro.

En cuanto al riesgo para la salud, los expertos recuerdan que los raticidas suelen contener sustancias anticoagulantes como la bromadiolona, que pueden provocar hemorragias internas. Los síntomas pueden aparecer entre dos y cinco días después de la ingesta, lo que aumenta la peligrosidad en caso de consumo accidental.

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