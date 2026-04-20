Alejandro Cedena, bombero que rescató al menor de 3 años de un pozo en Turleque: "Primero se rescató a la madre"
Un niño de 3 años cayó a un pozo en una finca de Turleque (Toledo), pero por suerte, pudo ser rescatado con vida por los bomberos.
Julio, un niño de 3 años, ha vivido un auténtico milagro en Turleque (Toledo). Tras caer a un pozo desde una altura de 15 metros, fue rescatado con vida por los bomberos.
El menor estaba celebrando un cumpleaños con su familia en una finca en mitad del campo entre Tembleque y Turleque, cuando, mientras jugaba, cayó en el agujero. Pronto llegaron los bomberos y, tras casi una hora y media de angustioso rescate, lograron sacar a Julio.
Antes de sacar al menor, los bomberos tuvieron que rescatar a su madre, que se había asomado al pozo para ver cómo estaba su hijo. Un pozo que se encontraba en una finca familiar que antes era un antiguo palomar.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Alejandro Cedena, uno de los bomberos que participó en el rescate del menor. "La primera dotación se encargó de rescatar a la madre", nos cuenta, "la segunda dotación ya planteó el rescate del niño".
El menor ya ha pasado a planta y está fuera de peligro. Un rescate que, por suerte, tuvo el mejor de los finales.
