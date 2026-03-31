Diego, incapaz de darse de baja de su compañía telefónica: "Es peor que dejarlo con un ex, llevo cuatro meses"
Contratar una compañía de teléfono puede ser tan fácil como hacer una llamada de 10 minutos, pero para darte de baja puedes llegar a estar meses llamando, con largas y sin conseguir nada. Es lo que le ha ocurrido a Diego, un joven desesperado por contratar otra compañía de teléfono.
Darse de baja de una compañía telefónica puede llegar a convertirse en todo un calvario. Aunque para contratarlo tan solo se necesita una llamada en la que se te ofrecen todo tipo de facilidades, para cancelarla puedes llegar a hacer 15 o más llamadas sin éxito.
Diego es un joven que lleva cuatro meses intentando darse de baja de su compañía. Según nos cuenta, siempre le dan largas y le pasan de un departamento a otro en llamadas eternas que hacen que termine desistiendo de su objetivo.
Además, cuando por fin consigue hablar con el departamento que tramita las bajas, le piden dar los motivos por los que quiere cambiar. "Es peor que dejarlo con tu ex", afirma, "te hace sentirte mal, como si yo le estuviera poniendo los cuernos".
A día de hoy, Diego no ha logrado darse de baja de su compañía y asegura que, debido a todos los problemas que se ha encontrado, se le quitan las ganas de volver a intentarlo. ¿Se trata de una estrategia para retener a los clientes?
