Diego, incapaz de darse de baja de su compañía telefónica: "Es peor que dejarlo con un ex, llevo cuatro meses"

Contratar una compañía de teléfono puede ser tan fácil como hacer una llamada de 10 minutos, pero para darte de baja puedes llegar a estar meses llamando, con largas y sin conseguir nada. Es lo que le ha ocurrido a Diego, un joven desesperado por contratar otra compañía de teléfono.

Darse de baja de una compañía telefónica puede llegar a convertirse en todo un calvario. Aunque para contratarlo tan solo se necesita una llamada en la que se te ofrecen todo tipo de facilidades, para cancelarla puedes llegar a hacer 15 o más llamadas sin éxito.

Diego es un joven que lleva cuatro meses intentando darse de baja de su compañía. Según nos cuenta, siempre le dan largas y le pasan de un departamento a otro en llamadas eternas que hacen que termine desistiendo de su objetivo.

Además, cuando por fin consigue hablar con el departamento que tramita las bajas, le piden dar los motivos por los que quiere cambiar. "Es peor que dejarlo con tu ex", afirma, "te hace sentirte mal, como si yo le estuviera poniendo los cuernos".

A día de hoy, Diego no ha logrado darse de baja de su compañía y asegura que, debido a todos los problemas que se ha encontrado, se le quitan las ganas de volver a intentarlo. ¿Se trata de una estrategia para retener a los clientes?

Garbanzos con bacalao

¡Perfectos para el Viernes Santo! Los 6 guisos con bacalao más deseados de Karlos Arguiñano

Imagen de activista y multipropietario

El enfrentamiento entre una activista y un propietario de 15 pisos por la prórroga del alquiler: "Entiendo que estas leyes rompan los planes a los especuladores"

El enfado de Afra Blanco en Espejo Público.
Tensión en el plató

Afra Blanco estalla en Espejo Público: "No tengo ningún carnet de Pedro Sánchez, el único que tengo es el de UGT"

María Parrado, ilusionada con participar en Tu cara me suena
Contenido exclusivo

María Parrado, ilusionada con participar en Tu cara me suena 13: “Soñaba con ser concursante”

Imagen de Esperanza Aguirre
PP

Esperanza Aguirre resucita su "guerra" contra Rajoy: "Es una persona encantadora para irte a tomar una copa, pero políticamente no estoy de acuerdo con él"

La que fue presidenta de la Comunidad de Madrid considera que Mariano Rajoy fue el responsable de la "creación de Vox" tras haber incumplido su programa electoral durante la presidencia del Gobierno.

Imagen de Carmen Morodo y Afra Blanco
'Make Science Great Again'

El "dardo" de Carmen Morodo a Pedro Sánchez por la polémica gorra: "Esas bufonadas que se las deje a Óscar Puente"

La vicepresidenta tercera le regaló a Pedro Sánchez la gorra que se ha convertido en viral a finales del año pasado, coincidiendo con su regreso de la Cumbre del Clima.

Afra Blanco y Nicolás Redondo.

Tensión entre Afra Blanco y Nicolás Redondo: "A ver si esto va de lamerle la bota a un tío que se mete en guerras que no apoya ni la OTAN"

Can Yaman con Pablo Motos en El Hormiguero

Can Yaman explica qué escenas le resultan más difíciles como actor

Can Yaman en El Hormiguero

"Era un sueño": Can Yaman revela por qué decidió aprender español

