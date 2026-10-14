A PARTIR DE LAS 22 HORAS
Vuelven los premios más increíbles a La ruleta de la suerte noche: "El plan redondo para la noche del sábado"
La ruleta de la suerte noche no deja de girar y el próximo sábado llega un nuevo programa. Premios, fiesta y mucha emoción en una velada que promete seguir superando las expectativas.
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Cuando cae el sol, La ruleta de la suerte se viste de gala para presentar los gajos más alucinantes. Casillas que llegan a los 5.000€, premios especiales de hasta 100.000€ y una fiesta por todo lo alto con la mejor banda de la televisión: así es el programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure.
El sábado llega una nueva entrega en la que tres concursantes soñarán con hacerse con el máximo dinero posible. Una edición muy especial que puede cambiar la vida a cualquiera de los participantes; siempre y cuando, claro está, la suerte y la estrategia creen la sinergia perfecta.
No te pierdas La ruleta de la suerte noche este sábado, a partir de las 22 horas, en Antena 3. ¡La emoción está servida!
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