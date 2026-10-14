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Mejores momentos | 14 de octubre

El misterio del polo verde de Moisés que fascina a Roberto Leal: “Muy caro”

Parte del equipo naranja y el presentador han coincidido en el color de su vestuario, bromeando con el refrán que habla de la hermosura de quien se atreve.

El misterio del polo verde de Moisés que fascina a Roberto Leal: “Muy caro”

El misterio del polo verde de Moisés que fascina a Roberto Leal: “Muy caro”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El verde se ha convertido en el color de moda en este programa de Pasapalabra. Nada más empezar la tarde, ha resultado imposible no fijarse en la coincidencia de vestuario entre Lucía Guerrero, Moisés y Roberto Leal. Javier Veiga es el único que se ha desmarcado de esta tendencia en el equipo naranja.

Roberto ha recurrido al refrán sobre este color. Le ha pedido a Ramón Freixa que dijera cómo lo dicen los catalanes. “Quien con el verde se atreve, algo de hermosura tiene”, ha comentado. Veiga ha dado la versión más popular: “Quien con verde se atreve, por guapo se tiene”.

Sin embargo, el gran protagonista de la charla ha acabado siendo el polo de Moisés. El concursante riojano ha despertado la curiosidad de Roberto, que ha querido saber más detalles: “Por comprarme uno igual”. El concursante ha amagado con no revelarle dónde lo compró, aunque ya antes le había dicho que “por internet”. Ahora se ha limitado a afirmar que era “muy caro”. ¡Descubre el misterio de esta prenda en el vídeo!

“¡Me estoy volviendo loco!”: Moisés sobresalta a Roberto Leal con un pleno explosivo en La Pista

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