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Un hombre ataca con un cuchillo a varias personas en un centro comercial: "Apuñalaba a cualquiera que se le cruzara"

El hombre estaba bajo vigilancia electrónica y tiene antecedentes por delitos violentos.

Al menos ocho heridos en un ataque con arma blanca en un centro comercial de Seúl

Al menos ocho heridos en un ataque con arma blanca en un centro comercial de Seúl EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En un centro comercial, al menos ocho personas, de entre 20 y 50 años, han resultado heridas tras un ataque con arma blanca. Todos heridos fueron trasladados a varios centros hospitalarios. Una de las víctimas ha tenido que ser operada tras sufrir lesiones que ponían en riesgo su vida, informaron las autoridades surcoreanas. Se trata de una mujer de 20 años, que llegó al hospital en paro cardiaco, explicó el departamento de bomberos de Incheon.

El sospechoso es un hombre de 59 años que, con cochillos en ambas manos, atacó a varias personas. Cuenta con antecedentes por delitos violentos y estaba bajo vigilancia electrónica. Según la agencia surcoreana Yonhap en 2015 fue condenado en 2015 a cuatro años de prisión por intento de asesinato y quedó bajo supervisión electrónica en 2019.

El incidente sucedió en torno a las 13:40 horas en un centro comercial ubicado en la ciudad surcoreana de Incheon, al suroeste de Seúl. El hombre apuñaló a varias personas que compraban en distintas plantas del establecimiento, el cual recorrió utilizando las escaleras mecánicas, antes de ser reducido por propietarios de negocios y transeúntes y detenido posteriormente por la Policía, señalan testigos citados por medios surcoreanos.

Según un testigo consultado por Yonhap, el hombre subía por un escalera mecánica desde el segundo sótano, donde hay un supermercado, y "apuñalaba a cualquiera que se le cruzara". Las autoridades habilitaron un centro médico de emergencia en la primera planta del edificio para el caso de que se notifiquen más víctimas

El Ministerio de Justicia señaló que durante el periodo de vigilancia no había reincidido. Además subrayó que durante la mañana del martes, antes del ataque en el centro comercial, el hombre había acudido a una sesión de asesoramiento y se había reunido con su agente de libertad condicional.

En la misma línea confirmó que se había tomado su medicación, e incluso había almorzado con él hasta las 12:30 horas. Según recoge AP también anunciaron que revisará los procedimientos de supervisión electrónica tras el suceso.

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