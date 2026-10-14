Tana Rivera y Andrés Roca Rey: una historia de amor que ha pasado de posible boda a ruptura inesperada

Hace apenas una semana nos hacíamos eco de los insistentes rumores de boda entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey. Sin embargo, la actualidad del corazón ha dado un giro radical: la pareja habría puesto punto y final a su relación. Según ha adelantado en exclusiva Vanitatis, ha sido el torero peruano quien habría tomado la decisión de romper el noviazgo. Por su parte, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera estaría atravesando un momento delicado, ya que no esperaba que el diestro pusiera fin de forma tan repentina a un romance que avanzaba a pasos agigantados.

Tana Rivera y Roca Rey | Gtres

Una pareja sorpresa

El pasado mes de abril, el programa Y ahora Sonsoles destapaba la primicia de que Tana Rivera estaba de nuevo ilusionada y que el afortunado era Andrés Roca Rey. Una noticia con guiño familiar curioso, pues la joven parecía seguir la tradición sentimental de su madre y de su abuela, Carmina Ordoñez, ambas unidas en el pasado a diestros de renombre.

Apenas un día después de saltar la noticia a los medios de comunicación, la aristócrata acudía a la tradicional corrida de primavera de Brihuega para apoyar al peruano desde la grada. Aunque por aquel entonces ninguno de los dos quiso hacer declaraciones sobre el noviazgo, lo cierto es que su historia había comenzado formalmente durante la pasada Semana Santa, si bien meses antes el diestro ya se refería a ella sonriente ante la prensa, definiéndola como una amiga "muy buena".

Del hermetismo a la confirmación en los ruedos

En sus primeras apariciones públicas, tanto los protagonistas como su entorno más cercano evitaron pronunciarse sobre el idilio. No obstante, el paso de las semanas y las continuas sonrisas cómplices terminaron por confirmar lo que ya era un secreto a voces.

Uno de los momentos cruciales de su historia fue el susto que vivió Tana Rivera cuando el diestro sufrió una grave cogida en la Maestranza de Sevilla. La joven fue una de las personas que no se separó de su lado durante su ingreso hospitalario. Tras la recuperación, ambos reaparecieron juntos de vuelta a los toros derrochando una gran complicidad y convirtiendo a la hija de Fran Rivera en una presencia incondicional en los compromisos profesionales del diestro.

Tana Rivera y Roca Rey | Gtres

De los rumores de boda a la separación

Ya entrado el mes de octubre, una cena en Sevilla volvió a encender las alarmas sobre un posible paso más en su relación. Diversas informaciones apuntaban a que se habría intercambiado un regalo con vistas a un enlace en 2027. Pese a que los padres de ella se apresuraron a desmentirlo por la brevedad del noviazgo, pocos preveían un desenlace tan fulminante: la ruptura de una de las parejas más mediáticas del año.