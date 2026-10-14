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La Mesa debate hoy sobre el éxito y salimos a la calle para conocer la opinión de la gente

Tener dinero, cumplir los sueños o estar rodeado de las personas que quieres. Preguntamos a la gente qué significa para ellos triunfar en la vida, coincidiendo con la mesa del éxito de La Mesa con José Ramón de la Morena, Feliciano López, Bibiana Fernández, Amelia Bono, Máximo Huerta y Susana Díaz.

La Mesa debate hoy sobre el éxito y salimos a la calle para conocer la opinión de la gente

La Mesa debate hoy sobre el éxito y salimos a la calle para conocer la opinión de la gente

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Alejandro Hergon
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Mientras José Ramón de la Morena, Feliciano López, Bibiana Fernández, Amelia Bono, Máximo Huerta y Susana Díaz debaten sobre el éxito en el programa, hemos querido conocer las experiencias y opiniones de quienes se han encontrado con nuestro micrófono.

La felicidad, los amigos y la familia: ¿las claves del éxito?

Entre las respuestas recogidas, la felicidad y las relaciones personales ocupan un lugar destacado. Para algunos de los entrevistados, triunfar consiste en estar rodeado de las personas que quieren y disfrutar de cada momento, sin dar tanta importancia a las cosas materiales.

Cumplir los sueños y aprender de los errores

Para otros, el éxito está relacionado con alcanzar los objetivos personales. "Lograr lo que te propones, no importa que seas chico o grande, lo que te propones, si lo pudiste hacer, ya está", señala uno de los entrevistados.

¿Existe una única manera de triunfar?

Las opiniones recogidas muestran que el éxito puede medirse de muchas formas: desde cumplir un sueño profesional hasta disfrutar de la familia, conservar las amistades o aprender a valorar las pequeñas cosas.

Pero ¿qué ocurre cuando comparamos nuestra vida con la de los demás? ¿Triunfar significa tener más dinero, más reconocimiento o mejores oportunidades que nuestros amigos?

Estas son algunas de las cuestiones que se ponen esta noche sobre La Mesa, donde José Ramón de la Morena, Feliciano López, Bibiana Fernández, Amelia Bono, Máximo Huerta y Susana Díaz reflexionan sobre qué significa alcanzar el éxito.

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