Lamine Yamal bautiza su espectacular regate en Champions: "Lo llamaría la casi rabona"

Lamine Yamal volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo. El extremo del Barcelona fue uno de los grandes protagonistas de la victoria azulgrana ante el Galatasaray (1-4) en la Champions League, un encuentro en el que repartió dos asistencias y dejó un regate espectacular que no tardó en llamar la atención.

La acción llegó en el tercer gol del Barça. Lamine se inventó un recurso técnico ante Elmali para superar al defensa turco y asistir a Antony Gordon, que firmó el 1-3.

Al término del encuentro, el propio futbolista explicó cómo se le había ocurrido aquella jugada: "Bueno... Ha sido efectiva al final. Lo llamaría la casi rabona, pero no sé... en el momento me ha salido así. Ha salido bien para la asistencia de Gordon", explicó ante las cámaras de Movistar Plus Deportes.

MVP del partido

El extremo azulgrana volvió a sacar a relucir su repertorio técnico en un partido en el que fue especialmente determinante durante la segunda mitad. Aunque no consiguió marcar, Lamine participó directamente en dos de los cuatro goles del Barcelona, asistiendo a Fermín López y Antony Gordon.

Su actuación le valió el reconocimiento como Mejor Jugador del Partido, después de una noche en la que volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar defensas y generar ocasiones para sus compañeros.

Además, el internacional español contó con un apoyo especial en las gradas del Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul. Su madre, Sheila Ebana, y su pareja, la creadora de contenido Inés García, estuvieron presentes en el estadio para acompañarle durante el encuentro.

"Es el mejor del mundo"

Uno de los grandes beneficiados del talento del extremo fue Fermín López, que volvió a aprovechar su conexión con Lamine para encontrar espacios en ataque.

Tras el partido, el centrocampista destacó la complicidad que mantienen tanto dentro como fuera del terreno de juego: "Lamine es un amigo y un gran compañero. Cuando la tiene él, siempre busco el desmarque porque sé que me busca y me ve. Es el mejor del mundo, tiene mucha calidad, nos llevamos bien fuera del campo y dentro del campo eso se transmite también".

La conexión entre ambos volvió a ser una de las claves ofensivas del conjunto azulgrana en Estambul.

"Es especial tener a un jugador así"

Hansi Flick también quiso destacar la actuación de Lamine Yamal, especialmente por su influencia en la segunda mitad: "Lamine Yamal ha hecho una gran segunda parte y para nosotros ha sido muy importante. Ha sido fantástico como ha dominado el juego", apuntó el entrenador alemán.

El técnico insistió además en el excelente momento físico del futbolista, que continúa acumulando protagonismo en el equipo pese a su juventud.

"Lamine Yamal está muy bien físicamente y disfruta jugando al fútbol, como hemos visto en el segundo tiempo. Es especial tener a un jugador así a este nivel y que cambia los partidos de esta manera", destacó.

Flick descarta dosificar a Lamine

El entrenador del Barcelona también fue preguntado por la posibilidad de haber sustituido al extremo para reducir su carga de minutos. Su respuesta fue tajante: "No, no lo planteé. Tenemos la carga en otros jugadores, también. Lamine es muy bueno, físicamente está listo para todo y como se vio en la segunda parte, es muy importante tener a un jugador como él en el campo. Físicamente está preparado. Es un jugador importante y es bueno tenerlo en el césped".

Flick considera que el joven internacional se encuentra preparado para afrontar la exigencia del calendario y valora especialmente su capacidad para marcar diferencias incluso cuando no consigue ver portería.

"Lamine no ha marcado hoy pero sí que ha dado ese último pase en dos goles y ha estado excelente. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros", remarcó.