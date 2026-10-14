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COMUNICADO OFICIAL

Rafael Amargo rompe su silencio tras su ser puesto en libertad: "Que dejen de juzgarme por mi pasado"

Rafael Amargo fue detenido durante la madrugada del sábado y posteriormente puesto en libertad tras presuntamente agredir a un agente de policía. Unas acusaciones que él mismo niega.

Rafael Amargo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El bailaor Rafael Amargo vuelve a protagonizar una polémica con la justicia. Este fue detenido el pasado sábado de madrugada junto a su mujer, Luciana Bongianino, aunque ambos fueron puestos en libertad tras pasar la noche en dependencias policiales.

Lorena Vázquez

El origen del conflicto fue un supuesto asalto a su vivienda que sufrieron sobre las 6:30 de la madrugada. Un hombre entró en su casa y Rafael se habría enfrentado a él. Cuando llegó la policía, la tensión fue en aumento hasta el punto de que el bailaor habría agredido a uno de los agentes.

Por su parte, Rafael niega cualquier agresión e insiste en poner el foco en el asalto a su vivienda. Un incidente que, según él, no es la primera vez que ocurre y que la policía habría pasado por alto.

El bailaor nos ha hecho llegar un comunicado oficial en el que pide respeto. "Lo único que pido es que me dejen vivir mi vida en paz", afirma.

Rafael insiste en que le han puesto en libertad y que "ya ha ganado", por lo que pide que se deje de hablar de él y de su pasado, cuando se le relacionó con el tráfico de drogas. "Que se deje de mirar permanentemente a mi pasado", sentencia. ¡Dale al play para escuchar el comunicado al completo!

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