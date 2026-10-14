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La escena de la muerte de Josep Juanpere: el arquitecto se encontró en posición de rigor mortis y marcas en el cuello

Nueve meses después de la muerte de Josep Juanpere, accedemos a la autopsia del arquitecto y a la escena del momento en el que fue hallado sin vida en su habitación.

Juanpere

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El arquitecto Josep Juanpere fue hallado sin vida en su apartamento de Baqueira el 26 de diciembre. Lo que parecía una muerte natural ahora da un giro de 180 grados y, nueve meses después, se investiga qué le ocurrió realmente.

La autopsia del fallecido desvela que presentaba marcas en el cuello compatibles con "el empleo de la fuerza externa". Además, confirma que Juanpere padecía una cardiopatía isquémica que requería atención médica. Una atención que, pese a que en ese momento estaba con su pareja, no recibió. Algo que refuerza las acusaciones contra ella de homicidio por omisión de socorro.

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso a la escena de la muerte de Josep Juanpere. Este se encontró en el suelo, al lado de una cama completamente deshecha y en posición de rigor mortis, con un brazo en alto.

Cada vez conocemos más detalles de la extraña muerte de Josep Juanpere. Un fallecimiento que, pese a que parecía natural, podría resultar en algo bien distinto.

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