La receta de muslos de pavo de Karlos Arguiñano que sorprende con dos ingredientes especiales

Karlos Arguiñano ha elaborado en su Cocina abierta, una receta de muslos de pavo con un toque diferente gracias a las uvas pasas y los pistachos. Un guiso para cuatro personas en el que también incorpora cebolla, zanahoria, boniato, tomate y ajo.

Para prepararlo, el cocinero rehoga las verduras y dora los muslos de pavo antes de añadir el caldo de pollo. Tras cocinarlo a fuego suave durante 25-30 minutos, incorpora las pasas y los pistachos y deja que se cocine otros diez minutos. Además, recomienda utilizar harina de maíz para espesar la salsa si fuera necesario.