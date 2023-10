Los detalles de lo que hizo Álvaro Prieto antes de morir y lo que contó a los trabajadores de la estación

Álvaro Prieto desapareció después de que los trabajadores de Renfe le echaran del tren en el que pretendía colarse después de perder el que le llevaba a casa el pasado 12 de octubre. Su cadáver fue hallado entre dos vagones de un tren que llevaba sin moverse dos meses.

Juan Cano, periodista de Diario SUR, ha contado en exclusiva la narración que fuentes cercanas a la investigación le han hecho de lo que les contó el joven a los trabajadores con los que habló antes de morir electrocutado.

El periodista ha explicado que los trabajadores de la estación le ofrecieron un cargador, pero él lo rechazó porque pensaba que el móvil estaba roto.

Posteriormente, ha contado, el joven fue a la taquilla e intentó pagar un billete de AVE, pero la única tarjeta que tenía con él en ese momento es de Cercanías y sin contactless, por lo que no le servía para pagar.

De nuevo, lo invitaron a cargar el móvil y a partir de ahí comenzó el recorrido que desembocó en su fallecimiento.

Según ha contado Juan Cano, Álvaro Prieto intentó colarse hasta en 3 ocasiones.

La primera casi le sale bien, pero lo vieron cruzar las vías y lo sacaron del AVE.

La segunda fue a unos 500 metros, en una zona de oficinas. Ahí volvieron a pillarlo y él dijo que se había perdido y estaba buscando la estación.

La tercera fue, al parecer, la que le costó la vida.

Cruz Morcillo ha explicado, además, que el joven no estuvo 4 días en el techo del tren, sino que cuando se electrocutó perdió el equilibrio y cayó entre los dos vagones. Al moverse el convoy, quedó a la vista.

La actitud de Álvaro Prieto en la estación

Juan Cano ha añadido que los trabajadores de la estación han asegurado que lo que ellos se encontraron fue un Álvaro Prieto tranquilo y educado, pero parco en palabras.

Es decir, no explicó con mucho detalle el problema que tenía, ya que al no tener dinero ni el móvil activo no podía volver a Córdoba, donde vivía con su familia.

El testimonio de un trabajador de Renfe

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado en exclusiva con un trabajador de Renfe, que ha asegurado que ellos trataron de ayudar al joven dándole un cargador, pero que, según él, se negó.

Además, ha dejado claro que se siguieron todos los protocolos de seguridad.