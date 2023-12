Los desorbitados precios del alquiler en España: 650 euros por un trastero de 5 metros cuadrados útiles

El precio del alquiler se ha disparado y los pisos buenos, bonitos y baratos han dejado de existir. La moda es ofrecer zulos a precio de oro, como el que conocimos de Lorenzo y su madre Eufemia, que viven en menos de 30 metros cuadrados.

La nueva Ley de la Vivienda ha hundido la oferta de viviendas un 30,6% y muchos de los pisos que se ofrecen no superan los 25 metros cuadrados.

Según la ley, estas son infraviviendas, pero en el mercado inmobiliario están a la orden del día y, a pesar de ser minúsculos, alquilar uno de ellos es complicado debido a la alta demanda.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos visitado una vivienda de 10 metros cuadrados que está en el último piso de un bloque de edificios. De estos metros, solo 5 son útiles.

Cuando intentamos tumbarnos en la cama, no se cabe de largo y este no es el único problema, sino que de pie no se cabe en ninguna parte del piso.

La parte más alta mide 1,65 metros, y, a pesar de todo, hay mucha gente interesada, lo que hace que los propietarios sigan alquilando estos zulos a precios altos.

La inmobiliaria nos ha confirmado que este era un trastero que se ha reconvertido en vivienda y se alquila por 650 euros al mes.

Otro apartamento ofertado es un semisótano de apenas 20 metros cuadrados por el que piden 950 euros sin gastos incluidos. Al entrar, lo que encontramos es la cocina directamente, casi sin luz y desde cuya ventana se puede ver que está a ras de suelo.