La desgarradora carta de Carla Goyanes tras la repentina muerte de Caritina: "Nos faltaba mucho por hacer"

48 horas después de conocer el triste fallecimiento de Caritina Goyanes a su hermana, Carla ha abierto su corazón en una carta desgarradora.

"Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos", ha dicho. Un sentido homenaje de su hermana mayor cuando todavía no ha asimilado su repentina pérdida.

En la carta ha aprovechado para destacar la fuerte personalidad de Caritina. "Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona", ha afirmado Carla, que la ha definido también como una madre entregada y una hija muy atenta a sus padres.

En la emotiva carta, Carla ha hecho también una promesa a su hermana. "Voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos", ha asegurado.

Una dura despedida de Carla Goyanes para una de las mujeres más importantes de su vida.