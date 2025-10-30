Antena 3 LogoAntena3
Descubrir infidelidades en la consulta ginecológica: "Algunas vienen con una infección y saben que no es por ellas"

Una consulta ginecológica puede convertirse en un confesionario. Es lo que le ha ocurrido a la doctora Virginia Suárez, que ha sido testigo de infidelidades y cantidad de secretos entre parejas.

Ginecóloga

La labor de un ginecólogo incluye crear un ambiente íntimo entre la paciente y el doctor, tanto que a veces llegan a convertirse en auténticos confesores. Es lo que le ha ocurrido a la doctora Virginia Suárez.

En sus consultas, Virginia ha sido testigo de infidelidades que en ocasiones ella misma ha tenido que destapar. "Muchas veces tienen una enfermedad de transmisión sexual y saben que no es por ellas", asegura.

Muchas pacientes le hablan abiertamente de sus secretos, que muchas veces se ve obligada a callar. "A veces tenemos que buscar formas para que no mantengan relaciones con sus parejas para no transmitirles una ETS", nos cuenta, "a veces dicen que tienen dolores para no mantener relaciones en un par de semanas".

Ser ginecóloga es una profesión que crea un vínculo especial entre la paciente y la doctora y Virginia nos cuenta todo lo que le ha ocurrido durante su carrera profesional. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

