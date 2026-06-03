David se confía con la ‘segundada’ y termina en jaque ante Javier en El Rosco

Llegar a El Rosco con más tiempo que el rival es la situación deseada por cualquier concursante de Pasapalabra. A partir de ahí, lo importante es la gestión que se hace de esos segundos. En este duelo, Javier ha sacado petróleo pese a llegar con 40 de desventaja y, en cambio, la ‘segundada’ ha relajado en exceso a David. En cualquier caso, hay que destacar el mérito del barcelonés al repetir su mejor marca de tiempo acumulado en las pruebas: 72 segundos, por los que también ha dado las gracias a Juanma López Iturriaga y a Neus Sanz.

Además, el arranque de David ha sido arrollador: diez respuestas de una tacada. Ha sido su mejor jugada en una primera ronda en la que siempre ha ido por delante en el marcador y que ha completado con 19 aciertos. A partir de ahí, ha optado por especular. Su frenazo ha dado alas a Javier, que ha ido acercándose hasta igualarle… ¡y superarle! El madrileño, por delante con un 22-20, ha optado por plantarse. Al final, hasta le ha sobrado tiempo, lo que ha agradecido a Roberto Leal por leerle rápido los enunciados.

A David aún le quedaba medio minuto por delante, pero ha sido paradójico ese cambio del juego relajado a la presión por la remontada. Ahora, con este cambio de guion, le tocaba responder al jaque de su rival. ¡Descubre cómo termina este trepidante Rosco en el vídeo!

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