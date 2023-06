Las declaraciones de Tita Cervera que ahora cobran relevancia: “Mis memorias las estoy escribiendo yo"

La publicación de la biografía de Carmen Thyssen escrita por Nieves Herrero ha reavivado el debate, ya que la baronesa aseguró que no había autorizado la escritura de este libro, algo de lo que la periodista se enteró por los medios.

Hace dos meses y medio que esto ocurrió, y es que Tita Cervera nos sorprendía a todos al dar unas declaraciones en exclusiva a ‘Y ahora Sonsoles’, que ahora cobran más sentido que nunca.

La baronesa tenía en mente hacer su biografía, pero no contaba con Nieves Herrero. “Mis memorias las estoy escribiendo yo misma”, aseguró, aunque sin fecha de publicación, pero también sin censura, según contó.

No obstante, la periodista ha decidido publicar el libro sin su aprobación y con la intención de la baronesa de poner una demanda.

Y es que después de tres años de documentación y escritura, Carmen Thyssen cambió de opinión, pero... ¿Cuáles son las causas?

La propia Nieves Herrero ha explicado que fue la propia baronesa quien le ofreció escribir las memorias. La periodista fue quien puso condiciones como hacer un contrato, además de que las dos serían coautoras. "Ella no puso ninguna condición", ha asegurado.

Han sido muchas horas de grabación, pero la comunicación se rompió de repente. "Comentó de pronto que iba a hacer su propia biografía y me quedé en shock", ha reconocido.

La periodista no sabe qué ha podido pasar para este cambio de opinión, y, además, no tiene miedo de que la demanden porque en el libro no hay nada que demandar.

Beatriz Miranda, sin embargo, ha asegurado que ha hablado con el entorno de la baronesa y le han desmentido que esta sea la intención de Carmen Thyssen.