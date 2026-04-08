Albert ha sido infiel más de 50 veces: "He desarrollado un método para ser infiel sin que te pillen"

Albert vive una vida marcada por las infidelidades. Durante años, llevó una doble vida, convirtiendo la discreción en su mayor aliada y llegando a ser infiel más de 50 de veces. Sin embargo, nunca le han pillado.

La primera vez que fue infiel fue tras una crisis prolongada en su relación de pareja. Ambos tenían proyectos de vida muy diferentes y Albert empezó a buscar fuera para cubrir lo que le faltaba en su relación.

Lo que empezó como algo puntual terminó convirtiéndose en una rutina. A lo largo de varios años, Albert mantuvo varias relaciones paralelas sin levantar sospechas y empezó a sentirse muy cómodo en aquella dinámica. "He desarrollado un método de como ser infiel sin que te pillen", afirma, "los que lo hagan de manera consciente, al menos que lo hagan bien".

Según nos cuenta, su secreto para evitar que le pillen es la planificación y el control. Según él, es importante no constárselo a nadie y buscar lugares concretos, como hoteles. "Si te ha gustado, hay que buscar la manera de repetir, pero toda relación de infidelidad debe terminar", asegura Albert.

A día de hoy, Albert tiene claro que no se arrepiente de lo que ha hecho y que es capaz de enseñar a otros con su método. Y tú, ¿qué opinas?