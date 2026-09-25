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Mejores momentos | 25 de septiembre

“Es una imagen que no se nos va a olvidar”: la escatológica técnica de Moisés en Pasapalabra

El concursante ha bromeado con el fallo que le ha llevado a jugársela en la Silla Azul.

“Es una imagen que no se nos va a olvidar”: la escatológica técnica de Moisés en Pasapalabra

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Cada concursante tiene sus técnicas de estudio y estrategias en Pasapalabra. Sin embargo, la que ha explicado en esta ocasión Moisés es una jamás escuchada por Roberto Leal.

El concursante ha hecho un desternillante juego de palabras bromeando con el fallo que le avocó a jugarse su sitio en la Silla Azul. Según ha dicho, trató de aprender el nombre del alga diatomea… ¡estando en el baño!

“Es una imagen que no se nos va a olvidar nunca”, le ha dicho entre risas Roberto Leal antes de que Moisés sentenciase: “Que aproveche la cena”. ¡No te puedes perder este increíble momentazo!

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