Comienza la cuenta atrás para los Óscar con los ojos puestos en Antonio Banderas y Ana de Armas

La gran cita del cine de Hollywood está a la vuelta de la esquina, y es que, en nada, conoceremos los ganadores de la edición número 95 de los Óscar.

Una edición que se espera con mucha expectación por ser la primera tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock el año pasado. Este año, el actor no podrá asistir porque ha sido vetado de cualquier acto de la Academia de Hollywood hasta 2032.

Antes de la gala no podemos obviar la alfombra por la que pasarán las estrellas más famosas de la industria. Este año no será roja, sino color champagne, y sobre ella estará uno de nuestros actores más internacionales: Antonio Banderas, que, aunque este año no está nominado a ninguna categoría, brillará en el Dolby Theatre de Los Ángeles entregando una de las estatuillas.

Desde España toda la atención está puesta en los nuestros, como Ana de Armas, nominada a la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su interpretación de Marilyn Monroe en ‘Blonde’.

Gane el premio o no, ella será nuestra ganadora más absoluta solo por hacernos soñar con él.