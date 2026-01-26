Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de enero

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

El panel, esta vez sobre la canción ‘Amor de hombre’ de Mocedades, pintaba feo de nuevo para la concursante pero el reportero se ha encargado de solucionar la crisis.

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa tenía un gran objetivo en este programa: “salir de la rachilla” que llevaba en el ¿Dónde Están? tras ir acumulando varias tardes en Pasapalabra con la prueba “atragantada”. Así se lo contaba a Roberto Leal al comienzo del programa y la expectación ha sido máxima cuando ha llegado su panel. Efectivamente, la concursante ha roto su gafe, pero gracias a uno de los invitados.

Tanto Rosa como Manu han competido con canciones de Mocedades. El madrileño ha puesto presión al no fallar con las palabras que salen en la letra de ‘Tómame o déjame’. Al equipo naranja le tocaba evitar el drama con ‘Amor de hombre’.

El panel ha evidenciado que la coruñesa sigue estando bastante cruzada con esta prueba. Sin embargo, cuando la situación parecía ponerse fea, Jalis de la Serna ha comenzado a hilar números hasta hacer pleno. La tranquilidad con la que lo ha hecho ha llamado la atención, aunque lo más importante es que ha conseguido que Rosa rompa su mala racha. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

Marta Hazas y Javier Veiga
Entrevista

La tradición que ha afianzado la relación de Marta Hazas y Javier Veiga: "Pasamos las Navidades separados, es muy saludable"

atragantamientos
Consejos

Cuatro personas fallecidas por atragantamiento en un mes: ¿cómo podemos evitarlos?

Josefa y Soledad
Lo vemos

Josefa, una madre con el síndrome del nido lleno: "Desde que mi hija volvió a casa, discutimos todo el tiempo"

Muchos padres sufren el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van de casa, pero pocos hablan del sentimiento contrario: el síndrome del nido lleno. Josefa es una de esas madres a las que le encantaría que su hija se independizase.

Víctima estafa WhatsApp
Estafa

Cristina, víctima de la estafa del WhatsApp: "Lograron quitarle a mis conocidos más de 2.000 euros"

Cada vez son más las personas que reciben mensajes de WhatsApp de algún familiar pidiendo dinero. Mucho cuidado, porque suele ser una estafa en la que usan sus datos para hackear su teléfono.

Adamuz

Las familias de las víctimas de Adamuz que reniegan del homenaje: "No quiero compartir espacio con los asesinos de mi hermano"

Vecinos de Sueca

Vecinos de Sueca, consternados ante el asesinato de un menor de 13 años: "Creo que este hombre está encubriendo a su hijo"

Abuela

Hablamos con la abuela del niño asesinado en Sueca: "Lo dejaron en casa de un asesino, me lo han arrancado"

Publicidad