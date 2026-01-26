Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Rosa tenía un gran objetivo en este programa: “salir de la rachilla” que llevaba en el ¿Dónde Están? tras ir acumulando varias tardes en Pasapalabra con la prueba “atragantada”. Así se lo contaba a Roberto Leal al comienzo del programa y la expectación ha sido máxima cuando ha llegado su panel. Efectivamente, la concursante ha roto su gafe, pero gracias a uno de los invitados.

Tanto Rosa como Manu han competido con canciones de Mocedades. El madrileño ha puesto presión al no fallar con las palabras que salen en la letra de ‘Tómame o déjame’. Al equipo naranja le tocaba evitar el drama con ‘Amor de hombre’.

El panel ha evidenciado que la coruñesa sigue estando bastante cruzada con esta prueba. Sin embargo, cuando la situación parecía ponerse fea, Jalis de la Serna ha comenzado a hilar números hasta hacer pleno. La tranquilidad con la que lo ha hecho ha llamado la atención, aunque lo más importante es que ha conseguido que Rosa rompa su mala racha. ¡No te lo pierdas en el vídeo!