¿Cuánta agua hay que beber al día? Los trucos definitivos para aumentar el consumo

El agua es fundamental para vivir y existen muchos mitos alrededor de esta. ¿Es cierto que hay que beber mínimo 2 litros al día?

Nutriman visita el plató de Y ahora Sonsoles para desvelar que no es completamente necesario. Puede ocurrir que algunos días bebamos más y otros, menos, pero no pasa nada: mientras no tengamos sed y nuestra orina sea clara, estaremos haciéndolo bien.

Luis Alberto Zamora nos ha contado cuántos vasos hay que beber como mínimo. Uno en el desayuno, la comida y la cena y otro entre cada una de las comidas.

El consejo definitivo de Nutriman para beber más agua es coger el hábito de ponerse un vaso de agua enfrente mientras comemos. "Si lo vemos, nos lo bebemos", asegura. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el video!