Cristina, prima de Silvia Tortosa, sobre la decisión de Ana Congost de enterrarse junto a ella: "Me parece surrealista"

La familia de Silvia Tortosa reivindica su papel tras quedar fuera de su herencia. Después de que la actriz cediese todo su patrimonio a su amiga Ana Congost, esta aseguró que fue la única que se preocupó por ella durante sus últimos meses de vida.

Su prima, Cristina Tortosa, ha querido aclarar qué papel jugaba la familia de Silvia en su vida. Según nos cuenta, siempre estuvieron apoyándola y en contacto, aunque durante la última etapa se distanciaron a causa de un conflicto familiar.

Pese a todo, Cristina Tortosa advierte que siempre estuvieron muy unidos a Silvia y que no entienden la actitud que ha tomado su amiga Ana Congost, que incluso confesó en nuestro programa que se quería enterrar junto a ella.

"Me parece un poco surrealista, le pediría que lo reconsidere", afirma Cristina Tortosa, "no tiene ni pies ni cabeza, ahí está enterrada mi familia".

La decisión de Ana Congost no parece haber sentado bien en la familia de la actriz. ¿Terminará reconsiderando la posibilidad de enterrarse junto a ella?