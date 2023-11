Muy agradecida

Cristina Pedroche inmortaliza orgullosa la figura del chef Dabiz Muñoz en el Museo de Cera de Madrid

La presentadora tiene su propia figura desde 2018, pero no tuvo la misma suerte con el escultor que su marido ya que no es tan similar a la realidad. Juntos tienen una hija en común, Laia, que llegó al mundo en el mes de julio y desde entonces no pueden ser más felices.